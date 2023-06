Wolfsburg en Cerny zetten met opmerkelijke video kwaad bloed bij FC Twente-fans

VfL Wolfsburg en Václav Cerny hebben met een korte video de wenkbrauwen in Enschede doen fronsen. Het filmpje, waarin (onbedoeld) een sneer wordt uitgedeeld aan FC Twente, is inmiddels van de officiële kanalen verwijderd.

De video begint met Cerny die in een leeg stadion van FC Twente zoekend om zich heen kijkt, daarna recht de camera inkijkt en vervolgens zijn hoofd schudt. Nadat de 25-jarige aanvaller een sprongetje maakt, verandert de muziek, draagt hij plots een Wolfsburg-shirt en staat hij in het stadion van de Duitse club. Nu kijkt hij goedkeurend de camera in en steekt hij met een grote grijns op zijn gezicht beide duimen in de lucht.

Hoewel Wolfsburg de video heeft verwijderd, zijn de beelden op social media nog wel te vinden. "Dit stelt me teleur", reageert een Twente-fan op Twitter. "Wie verzint zoiets?", vraagt een ander zich af. "Niet netjes van Cerny om de club die van hem een grote jongen heeft gemaakt, ondanks al zijn blessures, zo neer te zetten", wordt er ook geschreven.