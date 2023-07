Aad de Mos zet vraagtekens bij transfer Xavi Simons: 'Dit is niet goed voor een speler'

De terugkeer van Xavi Simons bij Paris Saint-Germain leidt tot veel reacties in de voetbalwereld. Aad de Mos denkt in ieder geval niet dat Simons met zijn rentree in Parijs de juiste keuze heeft gemaakt.

Dat zegt de gewezen trainer in gesprek met ESPN. Volgens De Mos heeft Simons "de potentie en de kwaliteiten" om bij PSG te spelen, maar maakten zijn optredens tijdens de meest recente interlandperiode duidelijk dat hij niet klaar is voor deze stap. "Zowel tegen Kroatië als tegen Italië was hij gewoon heel matig." Voor de loopbaan van Simons is de terugkeer in Parijs dan ook niet verstandig, meent De Mos. "Ik heb al vaker gezegd dat hij beter bij PSV kon blijven om nog een keer te bevestigen dat het goede jaar dat hij gedraaid heeft geen casinogeluk was."

Volgens De Mos had PSV komend seizoen alles in handen om Simons een nóg beter seizoen te laten draaien. In zijn eerste -en voorlopig enige- seizoen in Eindhoven kwam de twintigjarige spelmaker in 48 wedstrijden tot het indrukwekkende aantal van 22 doelpunten én twaalf assists. "Met een beter elftal én een andere trainer had het nog beter kunnen worden voor hem. Ik was nog zeker een jaar gebleven", aldus De Mos.

PSV had wat De Mos betreft nooit akkoord moeten gaan met de PSG-clausule die Simons een jaar geleden bij zijn entree in Eindhoven bedong. Die stelt de Franse kampioen in staat om hem nu voor zes miljoen euro terug te halen. De Mos: "Ik vind zes miljoen een fooitje, zeker bij PSG is dat misschien het salaris van de terreinknecht." Dat Simons direct weer verhuurd lijkt te gaan worden (RB Leipzig lijkt volgend seizoen zijn tijdelijke werkgever te gaan worden) vindt De Mos bovendien een slechte zaak: "Dat is niet goed voor een speler, er moet eindelijk een keer rust komen."