AD deelt het karige transferlijstje van Ajax

Ajax is zeker voornemens om zich nog te gaan versterken in deze transferwindow, maar de Amsterdammers moeten nog altijd geduld hebben. Pas als er spelers verkocht zijn, kan directeur voetbalzaken Sven Mislintat zich echt gaan richten op de transfermarkt. Het Algemeen Dagblad kent het wensenlijstje van de technisch eindverantwoordelijke overigens al wel en dat is nog zeker niet het meest uitgebreide lijstje.

Een rechtercentrale verdediger heeft de eerste prioriteit en die potentieel nieuwe speler kan daarbij worden gezien als opvolger van Jurriën Timber, die voor een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro naar Arsenal vertrekt. “Ook wil Mislintat nog een concurrent voor Brian Brobbey halen. Bij de aankopen die nog even op zich zullen laten wachten, zal daar dus kritisch naar gekeken worden”, weet het AD.

Naast het miljoenenvertrek van Timber naar Arsenal moet Ajax nog een grote slag slaan, voor het echt financieel krachtig kan worden op de transfermarkt. “Van het doorselecteren na een rampjaar is immers nog niks terechtgekomen. (...) Mislintat hoopt met Mohammed Kudus en Álvarez nog soortgelijke bedragen te scoren om de selectie sterk te kunnen renoveren.”

Niet alleen een spits en rechtercentrale verdediger zijn de posities waarvoor Mislintat zoekt bij Ajax. “Vanzelfsprekend mikt Mislintat op kwaliteit. Daarvoor zijn ook op rechts en achter de spits lijntjes uitgegooid”, schrijft de ochtendkrant. Daarbij wordt dus (nog) niet gesproken over een nieuwe rechtsback, terwijl dat vorig seizoen een van de probleemposities was. Qua linksachter hoopt men vermoedelijk op een revival van de vorig jaar duur aantrokken Owen Wijndal.

Tot dusver kwam Ajax alleen met de transfervrije Branco van de Boomen en Benjamin Tahirović op de proppen. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is voor die laatste in elk geval te veel betaald: hij zou voor iets minder dan de helft van de betaalde acht miljoen euro ook op te pikken zijn geweest bij AS Roma.