Ajax kan met contractontbinding Dusan Tadic gigantisch bedrag besparen

De Telegraaf bevestigt de berichtgeving van Voetbal International dat Dusan Tadic aanstuurt op een vertrek bij Ajax. De Amsterdamse club wil volgens de krant wel meewerken aan een vertrek van de 34-jarige Serviër, maar vindt het 'niet meer dan normaal' om een afkoopsom te ontvangen.

De zaak rond Tadic is de afgelopen dagen volledig geëscaleerd. De Serviër schitterde woensdag door afwezigheid op De Toekomst, waarna hij zich een dag later alsnog meldde op het trainingscomplex van Ajax. Tadic nam niet zijn voetbalschoenen, maar wel zaakwaarnemer Milos Malenovic mee. Samen voerden zij een gesprek directeur voetbalzaken Sven Mislintat, naar nu blijkt over een ontbinding van het contract.

Tadic wil Ajax vanwege de in zijn ogen ondermaatse kwaliteit van de selectie en de belangstelling van andere clubs verlaten. Wordt het contract van Tadic ontbonden, dan scheelt dat de nummer drie van het voorbije seizoen in de Eredivisie een jaarsalaris van bruto 6,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wil Ajax zijn captain niet zomaar laten gaan, daar hij nog een jaar als speler en tot de zomer van 2027 als (jeugd)trainer vastligt.

De gesprekken tussen het kamp-Tadic en Ajax over een ontbinding van het contract lopen nog. De 34-jarige aanvaller staat in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Besiktas.