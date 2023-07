Arne Slot: 'Misschien ben ik nog te onervaren, dat is geen onderdeel van mijn contractbesprekingen geweest'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft bij de besprekingen over zijn contractverlenging geen garanties van de clubleiding geëist over het behouden van een aantal sterkhouders in zijn selectie. Dat vertelde de oefenmeester tijdens zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen, waarin hij uiteraard gevraagd werd naar de belangstelling die een aantal clubs voor zijn spelers hebben getoond.

Zo wordt Lutsharel Geertruida uitvoerig gelinkt aan het Duitse RB Leipzig, zou doelman Justin Bijlow op de radar van Manchester United zijn verschenen en zou een bod van het Schotse Rangers FC op tweede spits Danilo reeds zijn afgewezen door de landskampioen. Ook Slot zelf werd na het binnenhalen van de landstitel gelinkt aan een vertrek, maar uiteindelijk liet hij de vermeende belangstelling van Tottenham Hotspur liggen om zijn verbintenis in Rotterdam te verlengen.

Bij de contractbesprekingen heeft hij geen garanties geëist over zijn selectie van volgend seizoen, zo gaf hij aan tijdens het persmoment. "Misschien ben ik nog te onervaren als trainer", denkt Slot. "Ik geloof best dat het soms zo werkt maar zo heb ik dat niet gedaan", bezweert de trainer. Toch hoopt hij volgend seizoen zoveel mogelijk over dezelfde selectie te beschikken. "Dat is al niet gelukt, aangezien Orkun (Kökçü, red.) volgend seizoen maar één keer hier zal spelen", doelt hij op het oefenduel dat Feyenoord later in de voorbereiding afwerkt tegen Benfica.

Toch hoopt hij in ieder geval over Bijlow en Geertruida te kunnen beschikken. Daarnaast zou Slot ook graag huurlingen Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi opnieuw verwelkomen. "Szymanski was echt een basisspeler, die is nu weg of in ieder geval nog niet hier", doelt hij op de besprekingen over een (al dan niet definitieve) terugkeer van de Pool. Slot is wél tevreden met de slagvaardigheid die Feyenoord tot nu toe toonde op de transfermarkt: "Orkun is goed vervangen met die twee", verwijst hij naar de komst van Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle).

