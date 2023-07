AZ zwaait ook Kerkez uit: 38 miljoen euro in twee dagen voor Alkmaarders

Milos Kerkez verlaat AZ voor AFC Bournemouth. De linksback maakt voor een bedrag van ongeveer achttien miljoen euro de overstap naar de Premier League. Kerkez beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak en speelde 52 wedstrijden.

Kerkez kwam in januari 2022 over van AC Milan. De Hongaars international speelde het eerste halfjaar zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong AZ, maar nadat hij in de play-offs voor Europees voetbal tegen sc Heerenveen zijn basisdebuut maakte, was hij niet meer weg te denken uit de opstelling. In totaal kwam Kerkez tot 57 optredens in de Alkmaarse hoofdmacht. Daarbij was hij vijf keer trefzeker en gaf hij acht assists.

"Ik vind het heel erg jammer dat ik deze mooie club ga verlaten", vertelt Kerkez in zijn afscheidsinterview op de website van AZ. "Helemaal omdat mijn carrière hier begon te groeien. Eerst tijdens de wedstrijden van Jong AZ en daarna met het eerste. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen tot de speler die ik nu ben. Iedereen heeft me hier echt geaccepteerd. Mijn tijd hier is onvergetelijk. Ik wil de fans en alle medewerkers bedanken. AZ en de fans zitten voor altijd in mijn hart."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts zwaait na Tijjani Reijnders en Sam Beukema weer een sterkhouder uit. Woensdag vertrok Reijnders voor 20 tot 22 miljoen euro naar AC Milan, waardoor AZ in twee dagen tijd minstens 38 miljoen euro kan bijschrijven. "Milos heeft zich in korte tijd ontzettend goed ontwikkeld. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zulke grote stappen heeft gemaakt. Net als bij Tijjani, was dit seizoen het jaar van zijn doorbraak. Zijn tomeloze energie en drive waren prettig om in de groep te hebben. Na zo'n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren. We blijven Milos volgen in zijn carrière en wensen hem veel succes in Engeland."