'Dusan Tadic doet Besiktas tegenbod en verlangt torenhoog salaris'

Dusan Tadic wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. Volgens journalist Yagiz Sabuncuoglu heeft de aanvoerder van Ajax een aanbieding van de Turkse topclub op zak, terwijl andere Turkse media beweren dat Tadic inmiddels een tegenbod heeft gedaan.

De naam van Tadic valt de afgelopen dagen veelvuldig in het circuit. Besiktas zou de 34-jarige aanvaller volgens onbevestigde berichten deze zomer willen overnemen van Ajax. Sabuncuoglu schrijft op Twitter dat voor Tadic een contract voor twee seizoenen plus een optiejaar klaarligt in Istanboel. Turkse media borduren daar op voort en stellen dat Tadic inmiddels een tegenbod heeft gedaan. De routinier zou een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro verlangen.

Besiktas hoopt Tadic naar verluidt gratis over te nemen van Ajax. Het contract van Tadic als speler van Ajax loopt nog tot de zomer van 2024 door. Daarna gaat Tadic in een rol als trainer verder in de Johan Cruijff ArenA, mits hij niet een transfer maakt.

Tadic was het afgelopen seizoen vaak het mikpunt van kritiek bij Ajax. Men begreep niet waarom de Serviër zowel onder Alfred Schreuder als John Heitinga zo goed als zeker van een basisplaats was. Tadic was, ondanks zijn mindere vorm, het afgelopen seizoen de MVP van de Eredivisie met elf doelpunten en achttien assists.