'Er zijn maar drie clubs die Kylian Mbappé kunnen betalen'

De toekomst van Kylian Mbappé blijft onderwerp van gesprek in Frankrijk. De 24-jarige ster van PSG lijkt niet van zins zijn in 2024 aflopende contract in Parijs te gaan verlengen, maar de club is niet van plan hem over een jaar gratis de deur uit te laten lopen. Een verkoop van de Franse aanvaller zou uitkomst kunnen bieden.

En dus gaan de geruchten alweer de ronde dat Real Madrid deze zomer toe zou kunnen slaan. De verhalen dat Mbappé op de radar van De Koninklijke staat doen al meerdere zomers de ronde, maar gezien de huidige gang van zaken lijkt een transfer dit jaar dichterbij dan ooit. Er is echter sprake van een groot struikelblok: de vraagprijs van PSG. De club zou een lieve som van 200 miljoen euro verlangen om het nog één jaar doorlopende contract van Mbappé af te kopen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens zaakwaarnemer Bruno Satin, die overigens geen banden heeft met Mbappé, zit de Franse topclub met dat bedrag te hoog in de boom. "Volgens mij is een bedrag tussen de 100 en 150 miljoen euro realistischer", zegt Satin tegenover de Franse sportkrant L'Équipe. "En er zijn maar drie clubs die dat bedrag voor hem kunnen betalen", vervolgt de zaakwaarnemer. "Volgens mij kunnen alleen Manchester City, Newcastle United én Real Madrid zich deze transfer veroorloven." De transfersom zou 'met enkele bonussen' nog wel richting de 200 miljoen kunnen stijgen. "Maar het is niet waarschijnlijk dat de prijs nog verder oploopt met zo weinig aspirant-kopers", meent de belangenbehartiger.

Van het drietal genoemde clubs lijkt Real de meest waarschijnlijke bestemming voor Mbappé, moet Satin toegeven. "Manchester City gaat niet voor hem en Newcastle heeft geen enkele kans om hem te overtuigen", verwacht hij. Daarbij speelt ook het te betalen salaris een voorname rol: "Ik zie Real eigenlijkals de enige kandidaat. De clubs in Engeland kunnen Mbappé wel betalen maar ze kunnen zijn PSG-salaris niet evenaren. Over het algemeen betalen ze daar niet meer dan 25 tot 30 miljoen euro bruto." Daarom zou De Koniklijke logischerwijs als enige kandidaat overblijven: "Dus de kans wordt steeds groter dat Santiago Bernabéu zijn nieuwe thuis wordt", concludeert Satin.

Derde aanwinst in twee dagen tijd

Ondertussen heeft PSG vrijdag de derde nieuwe speler in 24 uur tijd gepresenteerd. Terwijl woensdag de nieuwe trainer Luis Enrique arriveerde in Parijs, maakte de regerend kampioen van Frankrijk donderdag bekend dat Milan Skriniar en Marco Asensio beiden transfervrij overkomen van respectievelijk Inter en Real Madrid. Vrijdag voegt de club de Uruguayaanse middenvelder Manuel Ugarte (22) toe aan de selectie van de kersverse hoofdtrainer. De club maakt gebruik van een clausule in zijn contract bij Sporting CP, waardoor hij voor een bedrag van zestig miljoen kon worden overgenomen van de Portugese topclub.