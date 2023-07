Luis Enrique kan op eerste werkdag direct twee PSG-aanwinsten begroeten

Een dag na de presentatie van Luis Enrique (53) als nieuwe hoofdtrainer heeft Paris Saint-Germain twee langverwachte transfers afgerond. De Franse topclub maakt bekend dat Milan Skriniar (28) en Marco Asensio (27) transfervrij overkomen van respectievelijk Inter en Real Madrid.

Skriniar speelde sinds 2017 in Milaan en werd met de club van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij één keer kampioen van Italië. De Slowaak was afgelopen seizoen regelmatig aanvoerder van de ploeg van trainer Simone Inzaghi, maar kwam door blessures de tweede seizoenshelft lang niet in actie. Tijdens de verloren Champions League-finale tegen Manchester City bleef hij 90 minuten op de bank. Skriniar tekent in Parijs een verbintenis voor vijf seizoenen.

Daarnaast krijgt Enrique bij PSG ook de beschikking over Asensio, die na acht jaar uit zijn contract liep bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder kent zijn nieuwe trainer goed, de twee werkten nauw samen in de periode van Enrique als bondscoach van Spanje. Bij Real werkte hij zich nooit op tot vaste basisspeler, toch was hij regelmatig wel van grote waarde. Afgelopen seizoen kreeg hij nog speeltijd in 51 wedstrijden voor De Koninklijke, waarin hij twaalf keer scoorde. In zijn acht seizoenen legde hij met Real onder meer drie keer beslag op de Champions League. Nu tekent hij een driejarig contract bij de kampioen van Frankrijk

Buiten het tweetal aast PSG zoals woensdag bekend werd ook op het terughalen van Xavi Simons (20). De PSV'er beschikt over een clausule die hem gedurende de hele maand juli voor een schijntje kan vertrekken naar Parijs, PSG kan hem voor zes miljoen euro weer overnemen. Of de speler daar zelf oren naar heeft is nog niet duidelijk; PSV doet er in ieder geval alles aan om de international langer in Eindhoven te houden.