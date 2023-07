Erik ten Hag komt na nederlaag tegen Real Madrid met duidelijke transferwens

Manchester United legde het vannacht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen af tegen Real Madrid. De ploeg van Erik ten Hag delfde het onderspit en verloor met 2-0, mede dankzij de eerste goal van Jude Bellingham in het shirt van de Koninklijke. De Nederlandse oefenmeester legde na afloop de vinger op de zere plek en heeft één duidelijke transferwens.

Als we gaan kijken naar de statistieken, zien we dat deze precies gelijk zijn wat betreft schoten. Zowel Real Madrid, als Manchester United schoten vijftien keer (waarvan vijf op doel) richting de goal. Het grote verschil is dat de Champions League-halvefinalist van het afgelopen seizoen twee keer wist te scoren en The Red Devils nul keer.

Simon Stone, reporter van BBC Sport, kwam na afloop met de vraag die je al voelt aankomen. “Benadrukken de gemiste kansen waarom je een spits wil?”, vroeg Stone aan Ten Hag, waarop de oefenmeester met een kort maar krachtig antwoord komt. “Absoluut.”

United beschikt op dit moment over Marcus Rashford die in de spits uit de voeten kan. Als we verder kijken in de selectie van Ten Hag zien we weinig aanvalsleiders. Niet voor niets wordt Atalanta-aanvaller Rasmus Hojlund al een tijdje nadrukkelijk in verband gebracht met de Engelse grootmacht. Wie ook al een tijdje in verband gebracht wordt met een transfer is Donny van de Beek. De oud-Ajacied kwam tegen Real als invaller in het veld en presteerde volgens de fans boven verwachting.