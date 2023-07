'Feyenoord grijpt mis: miljoenenbod op voormalig Spartaan'

Feyenoord werd eerder deze maand gelinkt aan voormalig Sparta-spits Emanuel Emegha (20). De aanvaller van Sturm Graz lijkt inderdaad te gaan vertrekken bij zijn huidige club, maar het eerste bod dat de Oostenrijkers ontvingen is niet afkomstig uit Rotterdam-Zuid.

Volgens Voetbal International, dat zich beroept op "Franse bronnen", is Emegha namelijk op weg naar Strasbourg. De Franse laagvlieger - afgelopen seizoen vijftiende in de Ligue 1 - zou inmiddels een bod van tien miljoen euro plus bonussen hebben neergelegd bij Sturm Graz, zo weet het weekblad te melden.

Artikel gaat verder onder video

Of Strasbourg daarmee ook de volgende bestemming van Emegha gaat worden is echter niet zeker. VI weet namelijk dat de oud-speler van Sparta Rotterdam en Antwerp FC ook op de lijstjes van AC Milan én Tottenham Hotspur voorkomt.

Emegha is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta en maakte bij die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. Na 39 wedstrijden (drie goals) in de hoofdmacht verkocht de club hem in januari 2022 aan het Belgische Antwerp, dat twee miljoen euro overmaakte naar Het Kasteel. Na slechts 22 speelminuten verkochten de Belgen hem een half jaar later alweer met verlies door aan Sturm Graz, waarmee hij afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse Bundesliga eindigde. Met tien doelpunten in 36 wedstrijden (in alle competities) liet Emegha in het voorbije seizoen zien wel degelijk een doelpunt te kunnen maken.