'Feyenoord overboden: transfertarget op weg naar de Serie A'

Feyenoord lijkt definitief naast de komst van aanvallende middenvelder Arsen Zakharyan (Dinamo Moskou) te gaan grijpen. De Rotterdammers zouden een eerste bod op de 20-jarige Rus hebben neergelegd, maar inmiddels ruim zijn overtroefd door het Italiaanse SS Lazio.

Dat meldt het Russische Sport24 zondagmiddag. Zakharyan was in De Kuip in beeld om de vacante nummer 10-positie te gaan bekleden. In eerste instantie hoopte de club opnieuw zaken te kunnen doen met Dinamo Moskou omtrent een al dan niet tijdelijke overgang van Sebastian Szymanski, die afgelopen seizoen gehuurd werd. Hij werd echter verkocht aan Fenerbahçe, waarna Zakharyan in beeld kwam.

Artikel gaat verder onder video

Met een vraagprijs van minimaal vijftien miljoen euro zaten de Russen echter hoog in de boom. Te hoog voor Feyenoord, meldde De Telegraaf vrijdag al. Ook Ajax leek eerder in de markt voor Zakharyan, maar zou niet verder gekomen zijn dan informeren bij zijn werkgever.

Volgens Sport24 is Lazio momenteel 'actief in onderhandeling' met Dinamo Moskou om Zakharyan naar de Serie A te gaan halen. "De deal is bijna afgerond", weet het Russische medium zelfs te melden.