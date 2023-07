'Feyenoord pakt door en meldt zich bij Cercle Brugge voor doelpuntenmachine uit Japan'

Feyenoord lijkt werk te gaan maken van de komst van Ayase Ueda. Door het aanstaande vertrek van Danilo naar Rangers zoeken de Rotterdammers een nieuwe concurrent voor Santiago Giménez. In die speurtocht kwam Feyenoord eerder al uit bij Ueda en nu pakt de landskampioen door.

Dat nieuws wordt dinsdagavond gebracht door het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Het is duidelijk dat Feyenoord behoorlijk diep in de buidel moet tasten voor de Japanner. Zijn club Cercle Brugge wil naar verluidt tien miljoen euro zien voor de doelpuntenmachine, die nog tot medio 2026 vastligt bij Cercle. De tweede club van Brugge pikte Ueda in de zomer van 2022 voor 1,3 miljoen euro op bij Kashima Antlers.

Dat bleek een goede zet aangezien Ueda liefst 22 doelpunten maakte in de Jupiler Pro League. De statistieken van de aanvaller zijn sowieso uitstekend te noemen. Hij maakte in 146 officiële duels liefst zeventig doelpunten. Cercle is op de hoogte van de interesse van Feyenoord, dat concurrentie heeft vanuit Spanje, de Verenigde Staten en Engeland. Feyenoord heeft volgens 1908.nl inmiddels een aanbieding gedaan.

Eerder bracht 1908.nl al naar buiten naar Myron Boadu, die door het Algemeen Dagblad aan Feyenoord wordt gelinkt, nu geen optie is. Dat geldt dus wel voor Ueda, maar ook voor Sydney van Hooijdonk. Hij mag deze zomer vertrekken bij het Italiaanse Bologna. Feyenoord staat op het punt om Calvin Stengs (OGC Nice) te strikken en ligt ook op koers op Luka Ivanusec weg te plukken bij Dinamo Zagreb.