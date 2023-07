Foto van Tadic met cryptische boodschap zorgt voor onrust onder Ajax-fans

Het vertrek van Dusan Tadic bij Ajax lijkt dichterbij dan ooit. De 34-jarige aanvaller is kritisch op de kwaliteit van de huidige selectie en voerde donderdag een gesprek van een half uur met directeur voetbalzaken Sven Mislintat, alvorens hij zonder te trainen huiswaarts keerde. Arbi Isufi, een vriend van Tadic, gooit op Instagram olie op het vuur.

Isufi deelt een foto waarop hij samen met Tadic en Patrick Smit aan tafel zitten in een restaurant. Het is niet duidelijk wanneer het kiekje is gemaakt; het zou dus om een oude foto kunnen gaan. Het bijschrift lijkt wel te maken te hebben met de recente ontwikkelingen rond Tadic. "Niets zal meer hetzelfde zijn", is de cryptische boodschap van de vriend van de aanvoerder van Ajax.

De foto van Isufi maakt de tongen los onder de aanhang van Ajax. "Tadic is niet groter dan Ajax... Tadic had dit gewoon anders moeten fixen als het al waar is", schrijft een fan, die daarmee een reactie bij de vriend van Tadic ontlokt. "Niemand is groter dan Ajax, maar Dusan is Ajax", reageert hij.

De Telegraaf onthulde deze week dat Tadic zijn toekomst bij Ajax laat afhangen van de ontwikkelingen op de transfermarkt. De Servische aanvaller wordt in Turkije in veelvuldig verband gebracht met Besiktas, maar een transfer naar de club uit Istanbul is op dit moment nog niet aan de orde.