Gazzetta: Tijjani Reijnders wil alleen naar AC Milan en verkoopt 'nee' aan andere Europese grootmacht

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft Tijjani Reijnders zijn zinnen enkel en alleen gezet op een overgang naar AC Milan. De 24-jarige middenvelder van AZ zou zelfs een aanbod van Barcelona naast zich neergelegd hebben omdat hij persoonlijk al rond is met de Rossoneri.

In de papieren editie van woensdag schrijft de roze sportkrant dat het wachten nog is op een akkoord tussen Milan en AZ over de vergoeding die de Alkmaarders ontvangen voor Reijnders. Daarbij meldt La Gazzetta dezelfde bedragen als De Telegraaf woensdag naar buiten bracht; AZ zou een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteren. Het eerste bod van Milan zou een som van zestien miljoen plus een onbekend bonussen bedragen, maar is ook volgens deze krant afgewezen.

In de tussentijd zou Barcelona zich dus ook gemeld hebben voor de oud-speler van PEC Zwolle, maar die club zou dus net als bij Arda Güler eerder deze week achter het net vissen. Reijnders wil enkel naar Milaan, waar hij na Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) de tweede middenvelder moet worden die deze zomer de halvefinalist van de Champions League van afgelopen seizoen komt versterken.

Mocht de deal tussen Milan en AZ rondkomen, dan heeft Reijnders samen met Loftus-Cheek een flink paar schoenen om te vullen. De club raakte immers Sandro Tonali (23) kwijt aan Newcastle United, dat ruim zestig miljoen euro betaalt voor de vijftienvoudig Italiaans international. Tonali was de drijvende kracht op het middenveld achter het de landstitel van het seizoen 2021-22 en was afgelopen seizoen van groot belang voor de ploeg van trainer Stefano Pioli, die in de Champions League voor het eerst in jaren weer eens tot de laatste vier wist te reiken.