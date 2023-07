'Geen Hollandse concurrentiestrijd bij Brighton: Scherpen op weg naar derde buitenlandse werkgever'

Twee doelmannen die afgelopen maand met Jong Oranje deelnamen aan het EK Onder 21 in Georgië en Roemenië wisselen deze zomer van werkgever. Waar Bart Verbruggen Anderlecht voor een slordige 20 miljoen euro heeft verruild voor Anderlecht, staat Kjell Scherpen naar verluidt op het punt zijn handtekening te zetten onder een contract bij Sturm Graz. De boomlange goalie kwam in het voorbije seizoen nog op huurbasis uit voor Vitesse.

Het huwelijk tussen Vitesse en Scherpen werd echter geen groot succes. De doelman kreeg in 26 competitiewedstrijden weliswaar ‘slechts’ 31 doelpunten om de oren, maar ging een paar keer opzichtig in de fout. In de uitwedstrijd tegen PSV op 21 januari van dit jaar zag hij er niet enkel verkeerd uit bij de enige treffer van de avond, maar werd hij in de blessuretijd ook nog met rood van het veld gestuurd nadat hij veel te wild zijn doel had verlaten.

Scherpen draagt het komende seizoen in ieder geval niet het shirt van Vitesse. De oud-doelman van FC Emmen en Ajax keerde na zijn periode in Arnhem terug naar Engeland, waar hij tot medio 2024 nog een contract heeft bij Brighton & Hove Albion. Zijn toekomst ligt echter niet in Engeland. Volgens verslaggever Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe is Scherpe namelijk ‘dichtbij’ een akkoord met Sturm Graz, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Oostenrijk. Het betreft wederom een tijdelijke overgang.

Mocht Scherpen daadwerkelijk de overstap maken naar Sturm Graz, wordt dat alweer zijn derde buitenlandse werkgever. Scherpen verruilde FC Emmen in de zomer van 2019 voor Ajax, maar hij kwam er in Amsterdam niet aan te pas. De Amsterdammers hielden twee jaar later een slordige vijf miljoen euro over aan zijn vertrek naar Brighton, waarvoor hij slechts één keer in actie kwam. Brighton verhuurde de doelman vorig jaar voor zes maanden aan KV Oostende, maar ook in België wist hij geen overtuigende indruk te maken. Scherpen moest tijdens het EK Onder 21 Verbruggen voor zich dulden.