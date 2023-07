Brighton heeft Kjell Scherpen komend seizoen weer niet nodig en stalt doelman in Oostenrijk

Kjell Scherpen (23) is komend seizoen actief in de Oostenrijkse Bundesliga. De doelman, die afgelopen seizoen door zijn club Brighton & Hove Albion werd verhuurd aan Vitesse, maakt nu een tijdelijke overstap naar Sturm Graz.

Brighton trok in de persoon van Bart Verbruggen (20) deze week een andere Nederlandse keeper aan en beschikt daarnaast ook over de Spanjaard Robert Sánchez, die afgelopen seizoenen onder de lat stond, én de ervaren stand-in Jason Steele. Voor Scherpen bestaat dan ook weinig perspectief op speeltijd bij de nummer zes van afgelopen seizoen, waardoor de oud-keeper van FC Emmen en Ajax opnieuw voor een verhuur in aanmerking kwam.

Artikel gaat verder onder video

In Oostenrijk moet Scherpen de concurrentie aangaan met twee jonge keepers: Matteo Bignetti en Luka Maric, Sturm Graz zag beide doelmannen die vorig seizoen onder de lat stonden namelijk vertrekken; Jörg Siebenhandl tekende bij LASK Linz en huurling Arthur Okonkwo keerde terug naar zijn werkgever Arsenal. Scherpen neemt het rugnummer 1 over van laatstenoemde. Sturm Graz eindigde vorig seizoen als tweede in de Oostenrijkse Bundesliga en plaatste zich daarmee voor de voorronde van de Champions League.

Scherpen brak in het seizoen 2018-19 door in het betaald voetbal bij FC Emmen, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Mede door een aantal prima wedstrijden van de jonge keeper handhaafde Emmen zich dat jaar in de Eredivisie, waar het destijds voor het eerst in de clubgeschiedenis in uit mocht komen. Ajax had genoeg gezien en telde 1,5 miljoen euro neer voor de talentvolle keeper. Na slechts vier wedstrijden in de hoofdmacht werd hij twee jaar later voor vijf miljoen doorverkocht aan Brighton, waarvoor hij vooralsnog alleen een wedstrijd in de FA Cup heeft mogen spelen.