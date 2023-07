'Ik kan niet beloven dat ik blijf, maar mijn hoofd is bij Feyenoord'

Dennis te Kloese beaamde vorige week dat Santiago Giménez 'honderd procent zeker' bij Feyenoord blijft, maar de spits kan dat zelf niet beloven. Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Benfica (2-1), waarin hij eenmaal tot scoren kwam, zei de Mexicaan wel dat hij de intentie heeft om te blijven.

"Ik kan niks beloven, want je weet niet wat er gaat gebeuren in het voetbal. Mijn hoofd is bij Feyenoord, en ik wil zelf graag blijven", liet Giménez weten aan ESPN. De publiekslieveling heeft een korte vakantie achter de rug: in de nacht van 16 op 17 juli maakte hij nog het winnende doelpunt voor Mexico in de Gold Cup-finale. Toch voelt hij zich fit.

"Een week vakantie is genoeg, ik hou ervan om te voetballen. Ik heb niet meer vakantie nodig en ben helemaal klaar voor het nieuwe seizoen", aldus Giménez. "Ik heb veel doelstellingen dit seizoen. M'n eerste is natuurlijk om het kampioenschap te verdedigen. We hebben goede spelers en een geweldig team, en we moeten de titel verdedigen."

Voor de wedstrijd liet Arne Slot zich ook al uit over de vakantie van Giménez, die in werkelijkheid 'acht à negen dagen' duurde. "En na het seizoen heeft hij denk ik ook zes à acht dagen gehad. Hij is ook naar Ibiza geweest met de jongens. Veel is het niet, maar dat is de indirecte consequentie van de kalender die de UEFA en FIFA maken. Als we hem twee of drie weken vrij geven, dan moet je het ook van nul opbouwen. Dan zou hij te veel missen."