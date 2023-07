Jack van Gelder krabbelt terug na reacties op Ajax-tweet: 'Misverstand'

Jack van Gelder toonde zich eerder op de dinsdag bijzonder kritisch op de keuze van Ajax om met een propellervliegtuig naar het Duitse trainingskamp te vliegen. Later op de dag draaide de journalist en presentator echter enigszins bij.

"Misverstand", schrijft Van Gelder in een nieuw bericht op Twitter. "Dacht dat het een klein propellertoestelletje was. Met een Fokker50 of zoiets is helemaal niets mis", meent hij na een aantal reacties op het sociale medium. "Dan is het vreemd dat een paar spelers en de coach apart gaan reizen", reageert hij alsnog op het feit dat trainer Maurice Steijn en drie van zijn spelers niet in het door de club gecharterde toestel richting Duitsland wilden stappen.

Van de kritiek op het aan- en verkoopbeleid van de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat neemt Van Gelder echter (nog) niets terug. De presentator betichtte de club in zijn eerdere berichten van 'amateurisme' en verlangde hardop terug naar de jaren waarin Marc Overmars het technisch beleid gestalte gaf in de Johan Cruijff Arena.