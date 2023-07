PSG-voorzitter verschaft bij presentatie Luis Enrique duidelijkheid over toekomst Mbappé

Luis Enrique (53) is woensdagmiddag zoals verwacht gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van PSG. De Spanjaard kreeg bij zijn presentatie direct vragen over de toekomst van twee van de grote sterren van de Franse club, Neymar en Kylian Mbappé. Over die laatste wilde clubvoorzitter Nasser Al-Khelaïfi wel wat kwijt.

De presentatie stond in eerste instantie gepland voor 14.00 uur in de middag, maar omdat Al-Khelaïfi te kampen had met een vertraagde vlucht werd het moment tot twee keer toe uitgesteld, uiteindelijk ging men om 17.00 uur alsnog van start. Nadat Enrique zich met enkele woorden in het Frans ("Ik ben begonnen de taal te leren") had geïntroduceerd, stond hij de pers in zijn moedertaal te woord.

Enrique wil PSG attractief laten spelen volgend seizoen, zoveel werd al snel duidelijk. "Mijn idee van voetbal is aanvallen, de fans entertainen en dat gekoppeld aan goede resultaten", omschrijft hij zijn filosofie. "Dat is de uitdaging die hier ligt. Ik voel me gesteund door de club en denk dat de fans het geweldig zullen vinden wat hier gaat gebeuren", aldus de coach.

Uiteraard werd de kersverse trainer ook gevraagd naar de toekomst van sterspeler Mbappé. "De club was tijdens de onderhandelingen over het contract open over de situatie", vertelt Enrique. "Er kan veel gebeuren, ik kan vanwege mijn beroepsgeheim niet alles onthullen maar kan wel zeggen dat we proberen de sterkst mogelijke ploeg neer te zetten." De 24-jarige Fransman heeft een contract dat in de zomer van 2024 afloopt en wordt in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Voorzitter Al-Khelaïfi wilde wél meer duidelijkheid verschaffen over de toekomst van Mbappé. "Onze positie is helder, wij willen niet dat hij in 2024 transfervrij vertrekt", sprak de Qatarees klare taal. "Als hij wil blijven, dan willen wij dat ook. Maar dan moet hij wel bijtekenen. We laten de beste voetballer van de wereld niet voor niets vertrekken, dat is onmogelijk", aldus Al-Khelaïfi.

In de persoon van Neymar (31) komt Enrique een oude bekende tegen in Parijs. De twee wonnen samen in 2015 met Barcelona de Champions League. De Braziliaan leek lange tijd op weg naar de uitgang na een teleurstellend seizoen vol blessures, waarin de Parijse fans bovendien ook klaar met hem lijken te zijn. De komst van zijn voormalige trainer zou daar verandering in kunnen brengen. "Ik heb nog niet met Neymar gesproken", geeft Enrique aan, "maar ik reken op alle spelers die onder contract staan."

Enrique verwacht dat hij een prima relatie met de Franse journalisten op gaat bouwen nu hij in Parijs getekend heeft: "Dat gaat vast goed, want ik versta nog helemaal niets", grapt de trainer. "Mijn eerste drie zinnen in het Frans waren nog niet zo goed. Ik heb geprobeerd ze uit mijn hoofd te leren, mijn vrouw spreekt perfect Frans, zij is mijn lerares", legt hij uit. "Ik begrijp jullie belangen", vervolgde hij serieus richting het journaille, "jullie moeten informatie doorgeven maar ik bewaar die informatie voor de spelers. Het is mijn taak om daar niet publiekelijk over te praten, maar ik denk dat het wel goed komt."