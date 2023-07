Mislintat gaat in op vertrek Tadic en benoemt belangrijkste transfertarget voor Ajax

Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft tegenover het clubkanaal gereageerd op het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic. Daarnaast ging de Duitser in op de situatie waarin de club zich momenteel op transfergebied bevindt.

"Het is op twee manieren lastig", meent Mislintat over het vertrek van Tadic. "We raken een echte persoonlijkheid kwijt die ook belangrijk was in de kleedkamer. Maar hij was ook een doelpuntenmaker en een jongen die veel asssists gaf. Hij gaat nu weg, dus dat is niet fijn." Toch vindt Mislintat dat Ajax niet anders kon dan meewerken aan het verzoek van Tadic om zijn contract te laten ontbinden: "Hij had rationele argumenten die wij hebben te respecteren."

En dus moet de Duitser op zoek naar een vervanger van de Serviër die in al zijn vijf seizoenen in Amsterdam tot MVP van de Eredivisie werd uitgeroepen. Daarbij speelt de financiële situatie waarin de club zich bevindt een belangrijke rol, zo meldt de directeur: "Het is wat het is, we ontvangen geen geld uit de Champions League. Daar moeten we mee dealen, normaal is dat wel ingecalculeerd in onze begroting."

Ajax ontvangt geen transfersom voor Tadic, maar spaart wel zijn forse salaris van naar verluidt 6,5 miljoen euro uit. Toch gaat het vrijgekomen budget worden aangewend om een opvolger voor die andere vertrekkende basisspeler van de vrijdag te vinden: Jurriën Timber. De verdediger rondde zijn langverwachte overstap naar Arsenal af en zijn vervanging heeft nu de hoogste prioriteit voor Mislintat. "We zaten vorig seizoen al niet dik in de rechtsbenige verdedigers", verduidelijkt Mislintat, "dus zijn vervanging is nu het belangrijkste topic."