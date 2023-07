PSV en FC Eindhoven steken pechvogel hart onder de riem met mooi gebaar voorafgaand aan Lichtstadderby

De Lichtstadderby tussen PSV en FC Eindhoven staat vanavond (woensdag) weer op het programma. Om 20.00 uur spelen de twee clubs om de Eindhovense eer. Tijdens dit duel zal er voorafgaand speciale aandacht uitgaan naar de onfortuinlijke gestopte doelman Nigel Bertrams.

De keeper kondigde enkele weken geleden aan dat hij noodgedwongen een punt achter zijn voetballoopbaan moet zetten vanwege ernstige heupslijtage. Om later niet in een rolstoel terecht te komen besloot Bertrams, die met name bij FC Eindhoven gold als een uitstekende goalie, te stoppen. Daarnaast speelde de 30-jarige oud-keeper zo’n vijftien jaar in de jeugdopleiding van PSV, waarvoor hij één officiële wedstrijd keepte.

Voor beide clubs redenen genoeg om Bertrams woensdagavond in het zonnetje te zetten. De betrokken partijen willen de oud-doelman op een positieve manier in de schijnwerpers zetten, meldt het Eindhovens Dagblad. Om wat voor manier dit precies gaat, wil de lokale krant nog niet prijsgeven.

Zoals gezegd was Bertrams een gewaardeerde kracht bij FC Eindhoven, waar hij ruim twee seizoenen onder de lat stond. Verder speelde de doelman bij MVV Maastricht, De Graafschap, NAC Breda, Willem II, FC Nordsjaelland en PSV.