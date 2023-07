Saudische investering van 40 miljoen euro kan gevolgen hebben voor Joey Veerman en PSV

Sergej Milinkovic-Savic is de volgende speler die de overstap maakt Saudi-Arabië. De 28-jarige middenvelder van Lazio gaat aan de slag Al-Hilal, wat zomaar gevolgen kan hebben voor Joey Veerman en PSV.

Lazio en Al-Hilal hebben een akkoord hebben bereikt over een transfersom van veertig miljoen euro. Niet alleen de Italiaanse club, ook Milinkovic-Savic zelf heeft een lucratieve deal gesloten. De Servische middenvelder gaat de komende drie seizoenen zo'n 25 miljoen euro verdienen.

PSV merkt mogelijk de gevolgen van de transfer van Milinkovic-Savic. De Telegraaf onthulde enkele weken geleden namelijk dat Veerman bij een vertrek van de fysiek sterke middenvelder in beeld komt bij Lazio. De naam van Jerdy Schouten zou eveneens op het Romeinse lijstje staan.

Lazio zal flink in de buidel moeten tasten voor de komst van Veerman. De 24-jarige middenvelder, die een maand geleden zijn debuut in het Nederlands elftal maakte, ligt namelijk nog tot de zomer van 2026 vast in Eindhoven. Xavi Simons, Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko zijn andere spelers van PSV die goed in de markt liggen.