Slot bevestigt twee uitgaande Feyenoord-transfers, AD onthult nieuwe club Denzel Hall

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft in de voorbeschouwing op het oefenduel met Villarreal twee uitgaande Feyenoord-transfers bevestigd. Zowel Danilo als Ezequiel Bullaude zit tegen de Spanjaarden vanwege een naderend vertrek niet bij de selectie, zo geeft Slot aan. Daarnaast meldt het Algemeen Dagblad dat Denzel Hall de knoop over zijn toekomst heeft doorgehakt.

"Danilo zit in de transferperikelen", bevestigt Slot tegenover de camera's van ESPN. De Braziliaanse spits is hard op weg naar het Schotse Rangers FC. "En misschien is dat een nieuwtje voor je, maar als je kijkt zie je dat Bullaude er niet opstaat. Ook die is met een transfer bezig." De Argentijn kwam afgelopen seizoen weinig aan spelen toe en lijkt op zijn beurt voor een transfer naar het Braziliaanse Vasco da Gama te staan.

Tegenover het vertrekkende tweetal staat onder meer de komst van Calvin Stengs, die een dag na zijn overkomst van het Franse OGC Nice direct een basisplaats krijgt toebedeeld. Daarnaast is Feyenoord nog bezig met een vervanger voor Danilo, de Japanner Ayase Ueda (Cercle Brugge) is naar verluidt voor die positie in beeld. Voor de vleugels lijkt de landskampioen in te zetten op Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb). Slot: "Die hebben we nog niet binnen", reageert Slot. "Maar Dennis (Te Kloese, red.) is druk bezig."

Hall hakt knoop door

Naast Danilo en Bullaude lijkt ondertussen ook Denzel Hall komend seizoen niet in De Kuip te bewonderen. De rechtsback speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor AO Den Haag en leek lange tijd op weg naar sc Heerenveen, dat een opvolger zoekt voor de naar Coventry City vertrokken Milan van Ewijk. Fortuna Sittard zou donderdag nog een poging hebben gedaan om Hall voor de Friese neus weg te kapen, maar de verdediger heeft volgens AD-journalist Mikos Gouka besloten dat zijn toekomst in Heerenveen moet komen te liggen. Hij staat voor een definitief vertrek: als de laatste details zijn afgerond tekent Hall volgens Gouka een vierjarig contract.