'Spanningen in Parijs lopen op: Paris Saint-Germain waarschuwt Kylian Mbappé'

Er gaat de laatste jaren geen zomer voorbij zonder dat Kylian Mbappé in het middelpunt van de belangstelling staat. De Fransman zou zijn werkgever Paris Saint-Germain onlangs door middel van een ingezonden brief hebben verteld dat hij niet van plan is zijn volgend jaar aflopende contract te gaan verlengen. PSG is er op z’n beurt weer alles aan gelegen om de sterspeler niet transfervrij te laten gaan. De kampioen van Frankrijk zou om die reden een duidelijke boodschap hebben verstuurd richting Mbappé.

De aanvaller had de afgelopen jaren al een aantal keer de kans om te vertrekken uit Parijs. Zo had Real Madrid in de zomer van 2021 nog 180 miljoen euro over voor de komst van Mbappé, die op dat moment bij PSG nog een contract had voor één seizoen. De Parijzenaren werkten echter niet mee aan een vertrek van hun sterspeler. Het had er vervolgens veel van weg dat Mbappé dan maar in de zomer van 2022 transfervrij de overstap naar Real Madrid zou gaan maken, maar tot verbazing van velen zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract in het Parc des Princes.

Mbappé tekende bij tot medio 2024, wat betekent dat hij volgend jaar transfervrij is op te pikken, mócht hij deze zomer in Parijs blijven. De aanvaller zou zijn werkgever dus al hebben verteld dat hij niet van plan is zijn verbintenis nogmaals te verlengen. PSG is echter niet van plan om hem voor ‘niks’ te laten gaan. Dat maakte clubpresident Nasser Al-Khelaïffi woensdagmiddag tijdens de presentatie van de nieuwe hoofdtrainer Luis Enrique nogmaals bekend. Als Mbappé inderdaad niet van plan is zijn aflopende contract open te breken, dan zal hij deze zomer op zoek moeten naar een nieuwe club.

Mocht de voetballer deze zomer niet vertrekken en volgend jaar zijn transfervrije status willen verzilveren, dan is PSG gedwongen de komende weken afscheid te nemen van een aantal spelers. Dat is volgens Sky Sports de waarschuwing die Mbappé van de clubleiding heeft ontvangen. Het medium meldt dat de kampioen van Frankrijk zo’n 200 miljoen euro aan zich voorbij ziet gaan als Mbappé volgend jaar transfervrij vertrekt. De enige manier om dat verlies goed te kunnen maken, is het vertrek van meerdere spelers. PSG nam na vorig seizoen al afscheid van Lionel Messi en Sergio Ramos. Ook Neymar zou mogen vertrekken. De club versterkte zich wel al met de transfervrije Milan Skriniar en Marco Asensio.