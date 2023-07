'Spurs doet ultieme poging bij Harry Kane, Bayern denkt aan tussenoplossing'

Tottenham Hotspur legt zich absoluut niet neer bij een zomers vertrek van clubtopscorer Harry Kane, die over twee weken zijn dertigste verjaardag viert. De Londense club probeert hem met een ultiem aanbod zelfs zijn contract te laten verlengen. Bayern München ziet de Engelse spits echter nog altijd graag komen en denkt daarbij volgens Duitse media inmiddels aan een tussenoplossing.

Kane heeft bij de Spurs nog een contract tot de zomer van 2024. Het lijkt dus evident dat hij deze zomer gaat vertrekken, de club zou nu immers nog een (flinke) transfersom kunnen vangen terwijl hij een jaar later gratis de deur uit zou lopen. De nieuwe trainer Ange Postecoglou zou echter graag over de goalgetter beschikken en dus heeft de club volgens The Telegraph een ultieme aanbieding gedaan: als Kane zijn contract verlengt zou hij een weeksalaris van uiterlijk 400 duizend pond (bijna 470 duizend euro) tegemoet kunnen zien.

Volgens de Duitse krant BILD houdt Bayern inmiddels rekening met een scenario waarin Kane deze zomer in Londen blijft en dan volgend seizoen gebruik maakt van zijn transfervrije status. In dat geval kost de doelpuntenmachine Der Rekordmeister dus helemaal geen transfersom en staat Spurs over een jaar alsnog met lege handen. Wil Tottenham een dergelijk scenario voorkomen, dan lijkt de huidige vraagprijs van naar verluidt 100 miljoen euro een groot struikelblok.

Als Bayern zich erbij neer legt dat Kane deze zomer niet zal komen, dan zou de club inmiddels twee tijdelijke alternatieven voor de spitspositie in het achterhoofd houden. Datzelfde BILD onthult dinsdag twee spitsen die de club op huurbasis uit de brand zouden kunnen helpen: Julián Álvarez en Dusan Vlahovic. Bij Manchester City is Argentijns international Álvarez tweede keus achter fenomeen Erling Haaland, terwijl Vlahovic bij Juventus ook niet zeker is van een basisplaats.