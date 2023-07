Trainer Anderlecht baart opzien met uitspraak over Kasper Dolberg

Brian Riemer heeft in gesprek met Het Laatste Nieuws duidelijk gemaakt dat hij zeer blij is met de komst van Kasper Dolberg. Volgens de trainer is de 25-jarige spits eigenlijk te goed voor RSC Anderlecht. De Belgische club versterkte zich vorige week met Dolberg, die voor naar verluidt zo’n zes miljoen euro overkwam van OGC Nice.

Dolberg moet komend seizoen voor de doelpunten gaan zorgen bij Anderlecht, dat het voorbije jaar flink teleurstelde door in de Pro League op de elfde plaats te eindigen. Over twee weken kan de Deense spits in de seizoensopener tegen Union Sint-Gillis zijn officiële debuut maken. "Dolberg zal klaar zijn voor de competitiestart", stelt Riemer. "Is dat voor de volledige wedstrijd of voor zeventig minuten, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Het helpt in elk geval wel dat hij hier topfit is toegekomen."

Hoewel Dolberg de afgelopen jaren niet aan de verwachtingen heeft voldaan, is Riemer ervan overtuigd dat de oud-speler van Ajax kan slagen in België. "Hij heeft de laatste jaren pech gehad, wij willen een vangnet zijn voor hem. Dolberg moet bij Anderlecht zijn carrière herlanceren", aldus de trainer, die denkt dat de manier waarop Anderlecht speelt Dolberg zal helpen. "In de opbouw van achteren uit zal hij een enorme troef zijn. Hij heeft een deel van zijn opleiding bij Ajax gekregen, technisch is hij enorm sterk. De manier waarop wij willen voetballen is niet nieuw voor hem. Ajax speelt zo, de Deense nationale ploeg speelt zo, dat zal zijn integratie in het team versnellen."

Dolberg maakte in 2019 de overstap van Ajax naar OGC Nice, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan Sevilla en Hoffenheim. Zowel in Spanje als in Duitsland wist de spits geen potten te breken. "Sevilla was een club in diepe crisis toen hij arriveerde en er was geen duidelijke manier van voetballen. Hetzelfde in Hoffenheim eigenlijk, dat was alles behalve de perfecte ‘match’. Dolberg is een speler die vertrouwen moet voelen en de manier van spelen moet duidelijk zijn. Dat is bij ons allebei het geval. Eerlijk, ik denk dat we erin geslaagd zijn een speler te strikken die eigenlijk te goed is voor Anderlecht. Kasper Dolberg heeft het talent om in één van de drie grootste competities ter wereld zijn goals te maken. Maar hij speelt bij ons en daar gaan we maximaal van proberen te profiteren."