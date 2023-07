Willem van Hanegem noemt onderbelicht negatief effect van vertrek Danilo

Willem van Hanegem betreurt het vertrek van Danilo bij Feyenoord. De transfer van de Braziliaanse aanvaller naar Rangers kan volgens hem nadelig uitpakken voor Igor Paixão.

In de AD Willem&Wessel-podcast vertelt Van Hanegem dat hij het jammer vindt dat Danilo op het punt staat Feyenoord te verlaten. "Niet omdat hij zo geweldig is, maar vanwege zijn band met Paixão. Als je dat filmpje van hem met dat klein ventje ziet, hoe ze met elkaar omgaan, dat is heel belangrijk."

Paixão baalt volgens Van Hanegem behoorlijk van het vertrek van zijn maatje. "Als de één weggaat, vindt de ander dat verschrikkelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die zes miljoen euro had laten lopen. Danilo is niet vervelend en een goede tweede spits. En hoe die twee met elkaar omgaan, is heel belangrijk. Dat zag je gewoon."

Feyenoord heeft naar verluidt Ayase Ueda op het oog als vervanger van Danilo. De Japanse aanvaller van Cercle Brugge staat ook in de belangstelling van Sporting Portugal en Sevilla, maar zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar de kampioen van de Eredivisie.