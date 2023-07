Woedend Antwerp FC komt met statement: 'Toekomst van de club staat op het spel'

Antwerp FC maakt zich zorgen om de toekomst van de club. Dit seizoen won de club onder leiding van Mark van Bommel zowel de beker als de landstitel, maar op de achtergrond leven veel zorgen over een slepend stadiondossier.

Antwerp wil graag het eigen stadion uitbreiden, maar een deel van de grond waarop het stadion staat is eigendom van Tania Mintjens. Zij is een mysterieuze telg van de welvarende Mintjens-familie, die een geschat vermogen heeft van 215 miljoen euro en daarmee op de 123ste plek staat op de lijst van rijkste families in België.

Antwerp heeft het stadion (de Bosuil) al deels vernieuwd: de nieuwe Tribune 1 en Tribune 4 zijn er wel al even. Maar Mintjens is eigenares van de gronden waarop de huidige – aftandse – Tribune 2 is gebouwd. Daardoor kan Antwerp de verbouwing van het stadion niet voltooien. Clubeigenaar Paul Gheysens sprak daar tijdens de huldiging voor de gewonnen prijzen van het afgelopen seizoen al zijn ergernis over uit.

"Dat Mintjens-probleem, dat moet opgelost worden. Die heeft me nu al genoeg geld gekost", zei Gheysens op 5 juni. En inmiddels is een oplossing nog niet dichterbij, blijkt uit een statement van Antwerp. "Hoewel we in de media lezen dat een enkelinge ‘het beste voorheeft’ met de club, dat ze ‘Antwerpfan’ is en dat ze ‘wil dat het stadion kan worden afgebouwd’, blijkt de realiteit enigszins anders", meldt de club van Van Bommel en Marc Overmars.

"Deze dame en haar entourage stellen telkens weer bijkomende vragen en nieuwe eisen die onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar zijn. De club en andere stakeholders hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden", stelt Antwerp. "Het stadiondossier zit muurvast, een oplossing is niet in zicht. De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. De huidige impasse legt een grote hypotheek op de toekomst van RAFC. Die staat op het spel. In plaats van stappen vooruit te zetten, dreigt de club te stagneren."