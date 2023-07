Zelfs Newcastle United niet veilig voor Saudische koopwoede

Het steenrijke Newcastle United plaatste zich afgelopen seizoen voor de Champions League, maar lijkt zonder een absolute smaakmaker het miljardenbal in te gaan. Volgens Engelse media is de Franse dribbelaar Allan Saint-Maximin dicht bij een vertrek naar Saudi-Arabië.

De 26-jarige Fransman ontbrak dinsdag in de selectie van Newcastle United tijdens het oefenduel met Rangers FC op Ibrox. In Schotland won de formatie van trainer Eddie Howe met 1-2, ondanks een tegentreffer van de voet van Sam Lammers. Howe gaf na de wedstrijd tekst en uitleg bij de afwezigheid van balvirtuoos Saint-Maximin. "Hij is in gesprek over een vertrek naar een andere club. Er is nog niets zeker, maar daarom was hij er vandaag niet bij", wordt hij geciteerd door The Guardian.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer The Telegraph meldt woensdag dat Al-Ahli de geïnteresseerde club in kwestie is. Bij die club kan St.Maximin gaan samenspelen met Edouard Mendy en Roberto Firmino, die eerder deze zomer vanuit de Premier League de overstap naar Al-Ahli maakten. Bovendien wordt de club ook nog altijd gelinkt aan Manchester City-aanvaller Riyad Mahrez. Ergens komt het vertrek van de buitenspeler de club wel goed uit, legde Howe uit. "Door de financial fair play-regels moet je soms wel handelen, anders zouden we deze zomer in de positie kunnen komen dat we geen nieuwe spelers kunnen halen." Toch doet het nakende vertrek ook zeer: "Hij is een topspeler", aldus Howe. "We willen hem absoluut niet kwijt maar de groep juist versterken. Maar soms gebeuren dit soort dingen en heb je dat te accepteren."

Saint-Maximin staat sinds de zomer van 2019 onder contract in Newcastle. The Magpies telden destijds 18 miljoen euro neer om hem over te nemen van het Franse OGC Nice. De dribbelaar kwam tot dusverre tot 124 wedstrijden namens de club en heeft nog een contract tot medio 2026. Volgens Fabrizio Romano heeft Al-Ahli inmiddels een bedrag van 25 miljoen euro geboden, maar hoopt Newcastle een hoger bedrag uit het vuur te slepen. In de persoon van Harvey Barnes (Leicester City) zou de club een Engelse opvolger voor Saint-Maximin op het oog hebben.