Ajax had Wout Weghorst op het oog; Sven Mislintat gooide lijntje uit

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe spits gesproken met Wout Weghorst, zo heeft zaakwaarnemer Simon Cziommer vrijdagavond bij Viaplay onthuld. Tot een samenwerking leidde het niet, want de 31-jarige aanvaller maakte deze week op huurbasis de overstap van Burnley naar TSG Hoffenheim.

De geruchten dat Ajax geïnteresseerd was in Weghorst, staken de afgelopen tijd een aantal keer de kop op. "Laten we het zo zeggen: ik heb met heel veel clubs gesproken, waaronder ook met Sven Mislintat. Ook omdat ik hem allang ken. Maar het is niet zo dat het al in kannen en kruiken was", bevestigt Cziommer dat Weghorst in beeld was als concurrent voor Brian Brobbey.

Waar Weghorst met Hoffenheim een nieuwe (tijdelijke) club heeft gevonden, zoekt Ajax nog altijd nog naar een spits. Rafa Mir was naar verluidt een van de opties, maar van zijn komst lijkt Mislintat geen werk meer te maken. Serhou Guirassy was ook in beeld in Amsterdam. De aanvaller van VfB Stuttgart ziet het naar verluidt echter niet zitten om de overstap naar de Eredivisie te maken. Ajax lijkt zijn pijlen nu te richten op Chuba Akpom van Middlesbrough, die ook in beeld is bij RC Lens.