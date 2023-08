Ajax ontvangt een open brief: rond deze toptransfer alsjeblieft af

Ajax heeft een open brief ontvangen van een 'collectief van Armeense media', waaronder twee Nederlandse voetbalaccounts op sociale media. In de brief wordt de raad van commissarissen, onder leiding van voorzitter Pier Eringa, opgeroepen om het verzet te staken tegen de mogelijke komst van FC Krasnodar-ster Eduard Spertsyan.

De brief is geschreven door drie accounts: het Nederlandstalige account Havaqakan, dat vaak informatie deelt over voetbalnieuws omtrent Armenië, het Instagram-account MokumAjax en het Engelstalige account Football Kentron, dat wordt gerund door beheerders met een Armeense achtergrond die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Argentinië en Cyprus. De brief is geschreven nadat trainer Maurice Steijn de hoop opgegeven lijkt te hebben op de komst van Spertsyan.

De raad van commissarissen geeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat vooralsnog geen toestemming om de aanvallende middenvelder weg te halen bij FC Krasnodar. Met name rvc-voorzitter Eringa en commissaris Annette Morsman zitten met de kwestie in hun maag. Zij vinden het onverantwoord om zaken te doen met een Russische club. Eerder klonken vanuit Rusland geluiden dat de rvc akkoord is, maar volgens De Telegraaf is dat onjuist.

In de brief schrijven de Armeens-georiënteerde media dat Spertsyan een trotse Armeniër is. "Ondanks dat hij geboren is in het zuiden van Rusland, is Eduard de zoon van een Armeens immigrantengezin dat Armenië verliet tijdens de vroege onafhankelijkheid en strijd om een beter leven te vinden. Eduard groeide op in een Armeens huishouden en is vervuld van trots, genoeg om niet alleen de Russische Federatie te negeren, maar ook om dat te doen op zo'n jonge leeftijd als 16 jaar. De betreffende club, Krasnodar, wordt beheerd door de Russisch-Armeense zakenman Sergey Nikolayevich Arutyunyan, bekend als Galitsky.."

YouTube: 'Maak voetballers niet de dupe van beslissingen van Putin'

"De EU-sanctielijst is uitgebreid en allesomvattend, waarbij rekening wordt gehouden met alle personen die macht en invloed hebben over de Russische staat en oorlog. Galitsky is niet een van die personen. Sterker nog, Galitsky heeft zelf op veel gelegenheden zijn trots op zijn Armeense achtergrond uitgesproken en zijn bijdrage, niet alleen door jonge Armeense diaspora in zijn academie voor Armenië te laten spelen, maar het actief aan te moedigen. Zakendoen met Krasnodar en Galitsky is geen immorele daad en zal niet verder bijdragen aan de Russische oorlogsmachine", zo betoogt men in de brief aan Ajax.

De media stippen aan dat 'de vijftien miljoen die wordt uitgegeven in het niet valt bij de miljarden die de EU rechtstreeks in de rekeningen van het Kremlin stort'. Er wordt op gewezen dat er veel Russisch gas via Azerbeidzjan en Turkije de EU binnenkomt. "Ondertussen zijn dezelfde Rusland, Turkije en Azerbeidzjan waarmee de EU graag zakendoet en die worden geprezen, niet alleen soeverein Armeens grondgebied aan het binnenvallen, maar ook actief humanitaire hulp blokkeren voor meer dan 120.000 Armeniërs in Artsakh, die al meer dan 10 maanden hongerlijden. Hetzelfde Azerbeidzjan dat de Europa League-finale organiseerde en niet de veiligheid van Henrikh Mkhitaryan kon garanderen, hetzelfde Azerbeidzjan dat genocidale retoriek verspreidt en actief uitvoert. Indirect gesteund door de aankoop van olie door de EU."

"Wat heeft dit alles te maken met een Armeense voetballer, vraagt u zich misschien af? Alles. Eduard Spertsyan is een afspiegeling van de dagelijkse strijd van het Armeense volk. Gestraft worden voor de gevolgen van de acties van onze buren. Gestraft worden voor waar we zijn geboren, niet omdat we ervoor hebben gekozen, maar omdat we meer dan 100 jaar geleden werden verdreven toen de Ottomanen ons probeerden uit te roeien. Eduard zette zijn carrière op het spel om het land van zijn erfgoed te vertegenwoordigen, toch wordt hij gestraft voor zijn geboorte op een geografische locatie buiten zijn controle."

"De handelingen van de EU hebben aanzienlijk meer invloed op de oorlog in Oekraïne, door geld via Azerbeidzjan naar Rusland te sluizen, dan een transfersom van 15 miljoen euro voor een Armeen naar een club die eigendom is van iemand die niet op de EU- sanctielijst staat. Deze handelingen zijn niet onethisch en mogen niet als zodanig worden beschouwd. Wij dringen er bij u op aan uw beslissing te heroverwegen en Ajax Amsterdam toe te staan onze middenvelder aan te kopen. Dit gaat over veel meer dan de overdracht van een speler, het gaat over het doen van het moreel juiste en het ondersteunen van Armenië."