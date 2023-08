Al-Hilal blijft Neymar verwennen: na WK-uitblinker moet ook landgenoot van Dusan Tadic arriveren

Al-Hilal laat er geen gras over groeien op de transfermarkt. Na de komst van Neymar eerder deze week presenteerde de huidige nummer vier van de Saudi Pro League donderdagavond Yassine Bounou als nieuwe doelman. De Marokkaanse uitblinker tijdens het afgelopen WK in Qatar is niet de laatste grote naam die moet arriveren in Riyad. Aleksandar Mitrovic moet de volgende topaanwinst worden.

Hoewel de ene na de andere grote naam uit het Europese voetbal deze zomer al de overstap maakte naar de Saudi Pro League, leidde de transfer van Neymar naar Al-Hilal tot veel verbazing. De Braziliaan is immers ‘pas’ 31 jaar en had in Europa nog veel te winnen, maar koos na vier jaar FC Barcelona en zes jaar Paris Saint-Germain voor een avontuur in het Midden-Oosten. Al-Hilal heeft er alles aan gedaan Neymar te verleiden tot een overstap. De Zuid-Amerikaan verdient niet alleen een astronomisch salaris; zijn nieuwe club heeft ook al zijn andere eisen ingewilligd.

Bovendien is Al-Hilal druk bezig een sterrenelftal te formeren. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Saudi-Arabië versterkte zich deze zomer al met Khalidou Koulibaly, Rubén Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Malcom, maar is nog lang niet klaar. Na de komst van Neymar rondde donderdag ook Bounou zijn transfer naar Al-Hilal af. De Marokkaanse doelman blonk in december vorig jaar uit op het WK in Qatar en won in juni nog de Europa League met Sevilla. Bounou kost Al-Hilal ‘slechts’ 21 miljoen euro. Mitrovic wordt de volgende die Europa verruilt voor Al-Hilal. Volgens journalist Rudy Galetti is de komst van de Serviër al een ‘done deal’.

Mitrovic is sinds 2018 speler van Fulham. Hij verbaasde vriend en vijand door in het seizoen 2021/22 liefst 43 keer te scoren in het Championship. Daarmee had hij een enorm aandeel in de promotie van Fulham naar de Premier League. Op het hoogste Engelse niveau scoorde hij veertien keer in 24 duels. Mitrovic heeft bij Fulham een contract tot medio 2026, maar kiest op zijn 28e voor een avontuur in het Midden-Oosten.