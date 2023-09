Valentijn Driessen heeft woensdagavond genoten van het optreden van PSV in de return tegen Rangers FC in de play-offs voor de Champions League. De Eindhovenaren waren, na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in Glasgow, op eigen veld een paar maatjes te groot voor de nummer twee van Schotland (5-1). Driessen is na de Eindhovense kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League vooral lovend over Peter Bosz.

Bosz werd eerder dit jaar nadrukkelijk genoemd als de mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester stond in het verleden al voor de groep in Amsterdam en velen zagen in hem de meest logische keuze om John Heitinga te vervangen. Ajax ging echter niet voor de komst van Bosz, maar stelde Maurice Steijn aan. Bosz tekende op zijn beurt in Eindhoven. Het huwelijk tussen PSV en de Apeldoorner is vooralsnog een groot succes. In de Eredivisie is PSV nog zonder puntenverlies en het kwalificeerde zich woensdagavond dus voor de groepsfase van de Champions League.

“Het vertrouwen in de speelstijl, die Bosz voorstaat, zal na de 5-1 tegen Rangers FC alleen maar groeien. De trainer is afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten, maar de invloed van Bosz valt niet te onderschatten”, schrijft Driessen in zijn ‘analyse’ bij De Telegraaf over de ontmoeting in het Philips Stadion. “Hij spotte met de internationale voetbalwetten door volledig voor zijn eigen offensieve filosofie te gaan. Bosz offerde in de achterste linie een pure verdediger op voor een voetballende middenvelder”, doelt Driessen op het besluit van Bosz om André Ramalho uit de basisploeg te laten en Jerdy Schouten achterin naast Olivier Boscagli te posteren.

De keuzeheer koos voor Schouten als centrumverdediger om in balbezit een extra man op het middenveld te creëren. “Logischer en dichter bij de Hollandse School krijg je het niet”, stelt Driessen. “Normaal heeft Ajax daar patent op, maar tegenwoordig moet je in Eindhoven of Rotterdam zijn om zulk voetbal te zien. Niet voor niets spelen PSV en Feyenoord in de Champions League. Met de basisplaats van Schouten in het hart van de defensie in plaats van Ramalho viel de voetbalpuzzel van Bosz in elkaar. Met als gevolg de eerste kwalificatie voor het hoofdtoernooi sinds 2018.”

Uitgaande transfers bij PSV

Driessen is erg benieuwd naar wat de slotfase van de transferwindow in petto heeft voor PSV. De Eindhovenaren willen zich nog graag op meerdere posities versterken, maar zijn daarvoor wel afhankelijk van uitgaande transfers. Die lijken er nog wel te gaan komen. “Het ligt voor de hand dat Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko vertrekken. Zoals de ploeg van Bosz zich nu manifesteert valt een dergelijk verlies op te vangen. Al zou het vertrek van een groeibriljant als Bakayoko doodzonde zijn”, aldus Driessen. “Maar PSV moet het met twee vervangers kunnen rooien.”