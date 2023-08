Eredivisie-intro volledig vernieuwd: dit gaan we het hele seizoen zien op tv

De leader van de Eredivisie is weer in een nieuw jasje gestoken. De Eredivisie maakt vrijdagmiddag, kort voor de start van het nieuwe seizoen, de nieuwe intro bekend. Het fragment van 22 seconden is vrijdag voor het eerst te zien voorafgaand aan FC Volendam - Vitesse.

Elk jaar wordt er een nieuwe Eredivisie-leader gemaakt voor het nieuwe seizoen. De Eredivisie-leader is te zien voorafgaand aan alle live wedstrijden op ESPN en de samenvattingen bij de NOS. Dit jaar staat de leader in het teken van de steden van de Eredivisie-clubs

Artikel gaat verder onder video

In de nieuwe intro-video komen tientallen herkenbare plaatsen in Nederland voorbij. Onder meer het Kasteel (Rotterdam), de Dijk (Volendam), de Waalbrug (Nijmegen), IJsselkade, fabriekscomplex Jannink (Enschede), de dansende huizen (Amsterdam), de Domtoren (Utrecht) en Coolsingel (Rotterdam) zijn in de video te zien.

De Eredivisie gooit het over een andere boeg, want normaal is in de leaders meer aandacht voor wedstrijdbeelden en de stadions. De leader van het seizoen 2022/23 zag er bijvoorbeeld zo uit.

🆕 De Eredivisie leader (intro) voor het nieuwe seizoen. Vanaf nu elke speelronde voorafgaand aan de wedstrijden op @ESPNnl te zien 📺



Meer informatie 👇https://t.co/93UXiZqvEb#Eredivisie #ESPNnl #leader pic.twitter.com/aqE1imPLad — Eredivisie (@eredivisie) August 11, 2023