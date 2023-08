Fabrizio Romano komt om 03.42 uur met nieuws over Hakim Ziyech

Galatasaray wil Hakim Ziyech deze zaterdag als nieuwe speler presenteren, zo meldt Fabrizio Romano. De transferspecialist heeft het nieuws in het holst van de nacht via Twitter verspreid.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Ziyech zich speler van Galatasaray mag noemen. Waar Wilfred Genee woensdagavond nog beweerde dat Ziyech niet door de medische keuring was gekomen, staat de voormalig speler van Ajax op het punt zich voor drie seizoenen te verbinden aan de Turkse topclub.

Ziyech, die onlangs geen rugnummer kreeg toegewezen bij Chelsea, zou deze zomer - via een tussenpersoon - ook zijn aangeboden bij Ajax. Maurice Steijn legde kortgeleden uit waarom de Amsterdammers geen werk van zijn komst hebben gemaakt. "Ik hoor binnen Ajax louter positieve verhalen over hem, maar de situatie is op dit moment zo dat de positie waarvoor hij in aanmerking komt dubbel bezet is", zei de trainer.

Tussen 2016 en 2020 stond Ziyech onder contract bij Ajax. Drie jaar geleden maakte de stilist voor (minimaal) veertig miljoen euro de overstap naar Chelsea, waar hij de afgelopen jaren goed was voor veertien doelpunten en dertien assists in 107 wedstrijden. Het huidige contract van Ziyech bij Chelsea loopt nog twee jaar door, wat betekent dat Galatasaray een transfersom moet betalen om de linkspoot in te lijven.