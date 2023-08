Feyenoord bevestigt: Marcus Pedersen in ieder geval tijdelijk naar Italië

Feyenoord heeft bevestigd dat rechtsback Marcus Pedersen de club in ieder geval tijdelijk verlaat. De 23-jarige Noor verkast op huurbasis naar het Italiaanse Sassuolo, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen.

Het vertrek van Pedersen hing al langere tijd in de lucht en werd maandag zelfs op een bijzondere manier verklapt. Hockeyclub HC Den Bosch nam op Instagram afscheid van speelster Noor Omrani (de vriendin van de verdediger) en wenste haar 'mooie plannen en fantastische avonturen in Italië met Marcus Pedersen'. Met het oog op het naderende afscheid van Pedersen haalde Feyenoord eerder deze zomer Bart Nieuwkoop al terug van het Belgische Union Sint-Gillis.

Feyenoord plukte Pedersen twee jaar geleden weg bij het Noorse Molde FK, dat zo'n twee miljoen euro ontving voor de back. In Rotterdam-Zuid groeide hij al snel uit tot basisspeler; uiteindelijk zou hij in alle competities 88 wedstrijden voor de regerend landskampioen spelen. Daarin scoorde hij één keer en leverde hij tevens zeven keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.

Op de clubsite zegt Pedersen 'met enorm veel plezier' terug te kijken op zijn Rotterdamse periode. "De finale van de Conference League, het landskampioenschap: stuk voor stuk bijzondere prestaties die we samen hebben bereikt. Ik kan dus niet anders dan met trots en dankbaarheid terugblikken op mijn tijd in Rotterdam. En ik ben benieuwd wat de toekomst in Italië mij gaat brengen", zo valt te lezen in het statement dat de club dinsdagmiddag naar buiten bracht.