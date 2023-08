'Frustratie bij PSV en Feyenoord over persbericht van Ajax'

Mike Verweij kan zich voorstellen dat er 'een beetje frustratie' leeft bij de supporters van PSV en Feyenoord over de transfer van Mohammed Kudus. Zondag maakte Ajax in een persbericht melding van een akkoord met West Ham United over een bedrag van 43 miljoen euro voor Kudus, dat via bonussen kan oplopen tot 46 miljoen.

"Ik kan me voorstellen dat daar een beetje frustratie over leeft in Eindhoven en Rotterdam. Kudus is ruim vijf keer zo duur als de prijs waarvoor hij in 2020 werd gehaald", stelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

"Natuurlijk speelde hij geweldig tegen Ludogorets en heeft hij bijvoorbeeld ook tegen Liverpool laten zien een kwaliteitsspeler te zijn. Hij heeft echt wel kwaliteiten waarvoor je naar het stadion gaat", weet de clubwatcher. "Maar Kudus is ook lang en veel geblesseerd geweest. Dat je hem dan toch voor bijna 46 miljoen weet te verkopen, vind ik wel knap."

Valentijn Driessen vraagt zich af of er echt sprake is van frustratie bij PSV en Feyenoord. Verweij reageert: "Je hoort natuurlijk af en toe wel: jeetje. Dit is wel de Ajax-bonus. Neem bijvoorbeeld Sangaré, die in de belangstelling staat van heel veel clubs. Die gaat waarschijnlijk voor 37,5 miljoen weg. En die presteert toch wel over een iets langere periode."