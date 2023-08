Johan Derksen nodigt Pierre van Hooijdonk uit voor Vandaag Inside

Pierre van Hooijdonk is van harte welkom om bij Vandaag Inside publiekelijk zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. Wat Johan Derksen betreft, schuift de voormalig aanvaller donderdag al aan tafel. Van Hooijdonk rectificeerde woensdagmiddag zijn uitspraken over Steijn, maar zal bij Studio Voetbal geen toelichting kunnen geven. Bij dat programma is hij voorlopig niet welkom.

De ontwikkelingen rond Van Hooijdonk komen woensdagavond bij Vandaag Inside meteen ter sprake. "Jij zei net iets opmerkelijks in de wandelgangen. Jij zei: morgen kunnen we hem gewoon uitnodigen. Toch?", richt Wilfred Genee zich aan het begin van de uitzending tot Johan Derksen. "Jazeker, wij kunnen aantonen dat wij ruimdenkender zijn. Ik vind Pierre van Hooijdonk helemaal geen aardige jongen, maar hij is van harte welkom om hier zijn excuses te maken als hij bij de NOS niet kan."

Derksen vindt dat Van Hooijdonk emotioneel te betrokken is bij zijn zoon Sydney. "Dat is de oorzaak van alles. Er is niets erger dan een trotse vader die denkt dat hij Cruijff thuis aan de keukentafel heeft en dat zo'n jongen gepasseerd wordt. Pierre wilde dat kwijt, want het is Pierre een doorn in het oog dat de man die hij verguisd heeft in Breda nu trainer van Ajax is geworden."

De beschuldigingen van Van Hooijdonk aan het adres van Steijn kwamen voor René van der Gijp als een grote verrassing. "Hij is iemand die zijn woorden op een weegschaaltje legt, heel goed nadenkt over wat hij zegt en heel overwogen antwoorden geeft. Dit verwacht je eerder van zo'n flapuit als Prem Radhakishun. Ik vind wel dat als je via een statement je excuses aanbiedt en het dan nog een keer tijdens het programma zegt dat het niet handig en dom was, het klaar is. Zand erover en we gaan weer verder met het leven."