Marciano Vink en Mario Been verbijsterd door wissel bij Ajax: 'Ik heb werkelijk geen idee'

Marciano Vink en Mario Been zijn verrast door een wissel die Maurice Steijn zaterdagavond doorvoerde in de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo. Na een blessure bij Gerónimo Rulli liet hij zowel Jay Gorter als Diant Ramaj warmlopen, waarna de keuze viel op Gorter om in te vallen. Ramaj werd voor maximaal tien miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt en dus begrijpen Vink en Been niet waarom hij op de bank bleef.

"Je haalt een dure keeper voor een hele hoop centjes en dan geef je toch de voorkeur aan Gorter, die vorig seizoen een aantal keer in de fout ging en waarbij geen vertrouwen aanwezig was. Dat is toch een aparte keuze", stelt Been in de pauze van de wedstrijd. "Of die jongen moet nog niet helemaal fit zijn, dat kan ook. Ik vond het wel frappant."

Vink leek nog meer verbijsterd door de keuze van Steijn: "Ik heb werkelijk waar geen idee waarom hij dat doet, afgezien van wat Mario zegt. Het is een van de duurste derde keepers ooit. Gorter is echt een goede keeper, maar heeft de pech gehad dat hij blunderde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (in 2022, red.). Toen was het ook meteen afgelopen. Dat vond hij zelf best hard, Ajax was er hard in."

"Ik denk dat ik hem wel wat langer de tijd had gegeven. Hij is weggegaan en teruggekomen, heeft te horen gekregen dat Ajax het eigenlijk nog niet weet, nu wordt er een keeper gehaald en sta je er ineens weer in. Ik begrijp het niet. Je haalt een keeper voor acht miljoen. Dan verwacht je dat je die brengt als er iets gebeurt met de eerste keeper", aldus Vink.