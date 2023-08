Maurice Steijn hint op versterking voor meerdere posities: wat zijn de resterende transferplannen van Ajax?

Ajax telde deze zomer weliswaar al bijna tachtig miljoen euro neer om de selectie te versterken, maar is nog niet klaar op de transfermarkt. Door het nakende vertrek van Mohammed Kudus wordt directeur voetbalzaken Sven Mislintat gedwongen wederom de markt op te gaan. Trainer Maurice Steijn verklapte donderdagavond na de eerste ontmoeting met Ludogorets al dat het niet enkel bij een vervanger voor Kudus zal blijven. Wat kunnen we nog verwachten van de Amsterdammers?

Ajax heeft een uiterst teleurstellend seizoen achter de rug. De Amsterdammers werden zowel in de Champions League als Europa League roemloos uit het toernooi geknikkerd. In de bekerfinale ging het na strafschoppen mis tegen PSV en de Eindhovenaren gingen er ook nog met het felbegeerde ticket voor de voorrondes van de Champions League vandoor. Ajax is voor het eerst sinds 2018 niet actief in het miljoenenbal en dat had ook gevolgen voor de handelingen op de transfermarkt. De club moest door de dramatische vorige transferzomer én slechte prestaties in het afgelopen seizoen een flink gat in de begroting wegwerken, alvorens Mislintat zijn waarde kon bewijzen.

De Duitse technisch directeur kende een vlotte start op de transfermarkt. Hij verbaasde vriend en vijand door Branco van den Boomen transfervrij binnen te halen en telde een serieus bedrag neer voor de komst van Benjamin Tahirovic. De eerste handelingen van Mislintat smaakten naar meer, maar Ajax-fans moesten vervolgens lang wachten op de volgende nieuwkomers. Geduld bleek een schone zaak. Want terwijl Ajax naast Jurriën Timber ook Dusan Tadic vertrok, bleven de versterkingen uit. Daar kwam eind juli en in augustus echter verandering in. Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Chuba Akpom, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Gastón Ávila. Het lijstje met aankopen is door Mislintat flink uitgebreid.

Aanvallende posities én nog een vervanger voor Álvarez?

Als we Steijn moeten geloven, dan is Ávila zeker niet de laatste die voor het verstrijken van de deadline zijn krabbel heeft gezet onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. De oefenmeester verklapte na de heenwedstrijd tegen Ludogorets dat Ajax de selectie nog op meerdere posities gaat versterken. Steijn ging niet specifiek in op wélke posities, maar het moge duidelijk zijn dat er op de meest aanvallende posities nog wel het een en ander staat te gebeuren. Bij een vertrek van Kudus - die zo goed als zeker verkast naar West Ham United - wordt de spoeling rechts voorin wel heel erg dun. Steijn heeft weliswaar Francisco Conceição en Forbs achter de hand, maar de een schijnt niet gelukkig te zijn en de ander komt het best tot zijn recht op de linkerkant. Dat laatste geldt ook voor Mika Godts.

© ProShots

Steijn heeft er eveneens nooit een geheim van gemaakt dat hij ook nog graag een vervanger voor Edson Álvarez ziet komen. De Mexicaan maakte onlangs de overstap naar West Ham United. Ajax strikte met Tahirovic weliswaar al een speler die op Álvarez zijn positie uit de voeten kan, maar Steijn wil niet teveel druk op zijn schouders creëren. “In principe hebben we nog niet echt zo’n speler die echt heel goed voor de balans zorgt. We hebben natuurlijk Tahirovic binnengehaald, maar die is ook nog jong. Hij komt al wel in de buurt, maar we moeten gaan kijken of we in de totale balans nog een controleur nodig hebben”, vertelde Steijn tijdens de Open Dag voor de camera van ESPN.

Ook voor de nummer 10-positie zou Ajax nog toe kunnen slaan op de transfermarkt. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland werd lang in verband gebracht met de komst van Eduard Spertsyan, maar hij lijkt definitief geen optie meer. De naam van James McActee passeerde eveneens de revue. De Engelsman staat onder contract bij Manchester City en kan als aanvallende middenvelder uit de voeten. Steijn vertelde in de aanloop naar het eerste competitieduel met Heracles Almelo nog dat de komst van een nummer tien geen prioriteit heeft. “We hebben Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Kudus en Davy Klaassen die daar kunnen spelen”, klonk het. Steijn lijkt echter van gedachte te zijn veranderd. Kudus is hard op weg naar de uitgang, terwijl Klaassen zich kan verheugen op de interesse van Lyon. Mocht de Oranje-international óók vertrekken, dan zou Steijn er bij Mislintat nog op kunnen aandringen dat er een vervanger moet komen.

Dat lijkt de keuzeheer inmiddels te hebben gedaan. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf pakte vrijdagmiddag uit met de Amsterdamse interesse in Thiago Almada. De Argentijnse aanvallende middenvelder is momenteel speler van Atlanta United, maar ziet een overstap naar Ajax naar verluidt wel zitten. De Nederlandse recordkampioen is echter niet de enige die z'n zinnen op hem heeft gezet. Volgens Verweij staat Almada in de belangstelling van meerdere topclubs. Ajax zou hem voor vijftien miljoen euro kunnen overnemen van Atlanta United.