Mediakanalen Feyenoord ontploffen na presentatie Ueda; welkomstvideo haalt bizar aantal weergaven in korte tijd

De welkomstvideo van Ayase Ueda bij Feyenoord gaat als een speer. De Rotterdammers plaatsten een filmpje op X (de nieuwe naam van Twitter) waarin oud-speler Shinji Ono de Japanner een warm welkom geeft bij de club. De media-afdeling van Feyenoord zal met de publicatie van de video ongetwijfeld rekening hebben gehouden met het tijdsverschil in Azië.

In Japan is het namelijk zeven uur later dan in Nederland. Rond het middaguur is daar dus de avond gevallen. Mede daardoor heeft de presentatievideo van Ueda na ruim twee uur al ruim één miljoen weergaven. Ook de website van Feyenoord merkt hier de gevolgen van, want die was een tijdje niet meer bereikbaar.

Vandaag (donderdag) maakten de Rotterdammers de komst van Ueda officieel. De spits komt voor een recordbedrag van zo’n tien miljoen euro (bonussen meegerekend) over van het Belgische Cercle Brugge. De 24-jarige aanvaller heeft een contract getekend tot medio 2025 en moet gaan fungeren als de vervanger van Danilo.

