Peter Bosz opvallend kritisch op PSV: 'Twee spelers sprongen er bovenuit'

PSV won dinsdagavond met afgetekende cijfers (4-1) van Sturm Graz, waardoor het met één been in de volgende Champions League-kwalificatieronde staat. Het spel van de Eindhovenaren zag er bij vlagen uitstekend uit, maar trainer Peter Bosz was na afloop toch kritisch op zijn ploeg. Met name de eerste helft viel hem tegen.

Zo was hij niet volledig vertreden over het optreden van Johan Bakayoko. "Johan kan ook beter. Het is natuurlijk een heel goede voetballer. Ik was heel blij met zijn voorzet waar Luuk uit scoorde. Een geweldige bal, dat heeft hij. Zo is hij ook de tweede helft een aantal keer naar binnen gekomen, dat moet nog wat slijpen, dat mag wat meer op goal zijn. Johan kan beter."

“Van tevoren teken je voor deze uitslag. Maar ik vind dat we beter kunnen dan ik gezien heb”, begint Bosz, die zoals gezegd niet tevreden was over de eerste helft waarin zijn ploeg al een riante voorsprong bewerkstelligde. “Het is het gekke in het voetbal, dat je dan toch met 3-1 voor staat. We hadden een manier van spelen uitgedacht, maar dat deden we niet goed. In de tweede helft stond het beter en speelden we mooie kansen uit, maar het gekke is dat je nog maar één goal maakt."

Bosz zei niet akkoord te zullen gaan met middelmaat. Dat heeft hij zijn spelers na afloop ook verteld in de kleedkamer. Hij benoemde wel twee spelers die er in zijn ogen bovenuit staken: Isaac Babadi en Luuk de Jong. Zijn uitleg daarover vind je in onze video op YouTube.