PSG heeft aankoop van 80 miljoen binnen en gaat nu voor man van 100 miljoen

Gonçalo Ramos maakt de overstap van Benfica naar Paris Saint-Germain. De spits wordt, omwille van Financial Fair Play-regels, eerst een seizoen gehuurd en daarna via een verplichte koopoptie definitief binnengehaald.

Ramos werd al langere tijd in verband gebracht met PSG en doorliep maandag daadwerkelijk zijn medische keuring. Hij tekent een vijfjarig contract in het Parc des Princes. Volgens RMC Sport betaalt PSG een bedrag van 65 miljoen euro plus 15 miljoen aan potentiële bonussen wanneer de koopoptie wordt gelicht.

Artikel gaat verder onder video

De 22-jarige Ramos stond nog twee jaar onder contract bij Benfica. Hij is een product van de jeugdopleiding en speelde 106 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de club. Vorig seizoen was hij met 27 doelpunten in 47 officiële duels een van de grote sterren in de ploeg van trainer Roger Schmidt.

PSG verloor deze zomer Lionel Messi, terwijl Kylian Mbappé momenteel geen deel uitmaakt van de spelersgroep. Daarnaast dreigt het vertrek van Neymar. Versterking in de voorhoede is dus nodig en de Parijzenaars zijn nog niet klaar na de komst van Ramos. Volgens Sky Deutschland is men ook al persoonlijk rond met Randal Kolo Muani, wiens club Eintracht Frankfurt 100 miljoen euro plus bonussen voor hem vraagt.

Opvolger Ramos

Benfica zag Santiago Giménez als mogelijke opvolger van Ramos, maar zijn komst is een stuk ingewikkelder geworden doordat de Mexicaan zijn contract bij Feyenoord vorige week verlengde. Naar verluidt is ook een andere spits uit de Eredivisie in beeld: Vangelis Pavlidis van AZ.