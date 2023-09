PSV jaagt nog altijd op een centrale verdediger: De Telegraaf noemt een 'prominente' kandidaat

PSV verzekerde zich woensdagavond dankzij een verpletterende overwinning op Rangers FC van een startbewijs voor de Champions League, maar daarmee is het wat spektakel betreft nog niet gedaan voor deze week. De Eindhovenaren willen zich dolgraag nog op meerdere posities versterken, waaronder centraal achterin. Daarvoor zijn Zino Debast (Anderlecht) en Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur) nog altijd belangrijke gegadigden.

PSV trok deze zomer al flink de portemonnee om de komst van onder anderen Noa Lang, Ricardo Pepi en Jerdy Schouten te bewerkstelligen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie huurde Sergiño Dest weliswaar van FC Barcelona, maar op serieuze defensieve versterking is het nog altijd wachten. Als het aan PSV en trainer Peter Bosz ligt, dan komt er nog voor het verstrijken van de transferdeadline op vrijdagavond een nieuwe verdediger naar Eindhoven.

De club werd deze zomer al met de ene na de andere centrumverdediger in verband gebracht. Twee daarvan zijn Debast en Sánchez. De eerstgenoemde is volgens De Telegraaf ‘nog steeds een heel prominente kandidaat om de verdediging van PSV te versterken’. “De international van de Rode Duivels zat de afgelopen periode in de wachtkamer tot er meer duidelijkheid was over de Champions League-miljoenen en een mogelijke uitgaande transfer bij PSV. Debast wil zelf dolgraag naar Eindhoven verkassen”, schrijft de krant.

Sangaré gaat, Sánchez komt?

Die uitgaande transfer lijkt Ibrahim Sangaré te gaan worden. De Ivoriaan werd vorig jaar al in verband gebracht met een overstap naar de Premier League, maar tekende toen bij. Ook deze zomer wordt zijn naam genoemd bij meerdere clubs, maar bleef de concrete interesse lang uit. Daar kwam woensdagavond verandering in. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft Nottingham Forest zich met een bod van 35 miljoen euro gemeld in het Philips Stadion. Mocht PSV in de laatste twee dagen van de transferwindow nog flink cashen, dan zou het ook nog kunnen aankloppen bij Sánchez. Hij was eerder deze zomer al in beeld om de Eindhovense defensie van nieuwe impulsen te voorzien, maar werd te duur bevonden. De Champions League- én Sangaré-miljoenen kunnen echter uitkomst bieden.

Volgens De Telegraaf zingen ook de namen van Jarrad Branthwaite en Miles Robinson rond in Eindhoven. Branthwaite was in het afgelopen seizoen al op huurbasis actief voor PSV. De Engelsman zou graag willen terugkeren naar PSV, maar Everton verlangt wel de hoofdprijs voor hem. Duidelijk is dat de komst van een nieuwe centrumverdediger geen overbodige luxe is voor de Eindhovenaren. Bosz posteerde tegen Rangers FC Schouten centraal achterin, waar de aanwinst normaliter op het middenveld speelt. “De reden dat ik hem daar opstelde was omdat we veel balbezit zouden hebben. Als het nodig is kan hij het middenveld inkomen om daar een man meer te creëren”, vertelde Bosz. “Maar hij is gehaald als middenvelder en daar moet hij uiteindelijk ook gaan spelen.”