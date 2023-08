PSV lijkt handdoek in de ring te moeten werpen: toptarget waarschijnlijk onhaalbaar

PSV lijkt de komst van Charles De Ketelaere uit het hoofd te moeten zetten. AC Milan wil de 22-jarige aanvallende middenvelder bij voorkeur dicht bij huis stallen. "Daarom is Atalanta nu kansrijk. De Ketelaere was/is zelf wel geïnteresseerd in PSV", schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter. Volgens Fabrizio Romano heeft Milan zelfs al een akkoord bereikt met Atalanta.

De Ketelaere is bij PSV al enige tijd in beeld als vervanger van Xavi Simons, die deze zomer via Paris Saint-Germain de overstap naar RB Leipzig maakte. Het definitief overnemen van De Ketelaere lijkt financieel onhaalbaar voor PSV. AC Milan wil niet te veel verlies maken op de aanvallende middenvelder, die een jaar geleden voor ruim 35 miljoen euro overkwam van Club Brugge.

Artikel gaat verder onder video

Naast PSV zijn er ook tal van andere clubs die oren hebben naar een (tijdelijke) samenwerking met De Ketelaere. Atalanta, dat op het punt staat Rasmus Højlund kwijt te raken aan het Manchester United van Erik ten Hag, is een van de clubs met concrete interesse. Real Sociedad, RC Lens, RB Leipzig, Olympique Marseille en Aston Villa zouden de situatie van De Ketelaere in Milaan eveneens in de gaten houden.

Nu de kans klein is dat De Ketelaere naar het Philips Stadion komt, lijkt PSV door te moeten schakelen. De Eindhovenaren willen zich deze zomer nog op meerdere posities versterken. Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur) en Aster Vranckx (VfL Wolfsburg) staan hoog op het wensenlijstje van directeur voetbalzaken Earnest Stewart, terwijl er voor de defensieve vacature ook gekeken wordt naar Zeno Debast van RSC Anderlecht. Met Noa Lang en Ricardo Pepi werden tot nu toe twee aankopen gedaan.