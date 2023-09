PSV-supporters hopen in de Champions League massaal op deze tegenstander uit pot 4

Nog maar een paar uur en dan weten Feyenoord en PSV tegen wie zij het de komende maanden moeten opnemen in de groepsfase van de Champions League. De droomloting van de Feyenoord-fans zagen we al voorbijkomen, maar nu hebben ook supporters van PSV hun wensen doorgegeven. Wat opvalt is dat een groot deel van de Eindhovense aanhang hoopt dat uit pot 4 Antwerp FC uit de koker rolt.

Antwerp FC kroonde zich een paar maanden geleden op bizarre wijze tot kampioen van België, veroverde de beker en ging ook het nieuwe seizoen van start met een prijs. De ploeg van trainer Mark van Bommel versloeg KV Mechelen in de strijd om de Supercup en trok daarmee de vorig seizoen ingezette lijn vrolijk door. Het volgende hoogtepunt heeft niet lang op zich laten wachten. Antwerp FC plaatste zich als landskampioen voor de play-offs voor de Champions League. Daarin was AEK Athene de tegenstander. Na een 1-0 zege in Antwerpen, rekende de Great Old ook in Griekenland af met AEK: 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel en zijn manschappen verdwijnen donderdagavond evenals Feyenoord en PSV in de koker voor de loting voor het hoofdtoernooi. Waar Feyenoord in pot 1 is ingedeeld en PSV in pot 3, maakt Antwerp FC onderdeel uit van pot 4. De kans is dus heel groot dat Van Bommel en consorten het loodzwaar treffen in de groepsfase. Er is ook een kans dat Feyenoord óf PSV wordt gekoppeld aan de kampioen van België. Bij PSV gaat de voorkeur, wat betreft de tegenstander uit pot 4, uit naar Antwerp FC. Van Bommel sprak na afloop van de ontmoeting met AEK Athene al de hoop uit dat hij PSV treft en een aantal supporters van de Eindhovense club ziet een weerzien ook wel zitten.

De huidige trainer van Antwerp FC, tevens oud-speler én coach van PSV, wordt door iemand op X ook genoemd als de belangrijkste reden om de Belgen te loten. Hij hoopt overigens ook op een (dubbele) ontmoeting met Napoli en RB Leipzig. Redenen: Hirving Lozano en Xavi Simons, al is het nog maar de vraag of Lozano na vrijdagavond nog voor Napoli speelt. PSV is hard bezig een terugkeer van de Mexicaan mogelijk te maken, dus misschien gaat hij wel met de Eindhovenaren de Champions League in.

PSV’ers lijken vooral op een gunstige loting te hopen. Zo wordt Sevilla uit pot 1 als favoriet naar voren geschoven en komt ook FC Porto, dat is ingedeeld in pot 2, regelmatig naar voren.