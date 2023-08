PSV wijst Arsen Zakharyan af; Evgeniy Levchenko zal blij zijn

Arsen Zakharyan komt niet naar PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De aanvallende middenvelder van Dinamo Moskou was in beeld, bij de club, maar is uiteindelijk afgewezen.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink is Zakharyan aangeboden in Eindhoven, bekeken en afgewezen. "Duidelijk", schrijft hij erbij. Zakharyan was een van de kandidaten om Xavi Simons op te volgen bij PSV. De Eindhovenaren bekijken volgens het ED meerdere opties om een vervanger van de naar RB Leipzig vertrokken Simons te halen. Dinamo zou zo'n twaalf miljoen euro hebben gevraagd voor Zakharyan.

Dinamo Moskou voert op dit moment ook gesprekken met RC Strasbourg. Eerder spraken Lazio en Feyenoord al met de Russische club over een transfer van Zakharyan. Destijds bleek de middenvelder te beschikken over een te hoog prijskaartje, waardoor Feyenoord afhaakte. Ook Ajax was geïnteresseerd in Zakharyan.

De Eindhovense interesse was van korte duur, maar wakkerde wel weer de discussie aan of Nederlandse clubs zaken moeten doen met Russische clubs. De Oekraïense voormalig prof Evgeniy Levchenko liet zich donderdag op Twitter al afkeurend uit. "Als PSV of elke andere club in Nederland of Europa een speler uit de Russische competitie koopt, financiert die club indirect de oorlog. Dus ook met Arsen Zakharyan. Het is hypocriet om te denken dat dat geld niet gebruikt wordt voor de oorlog", schreef hij.