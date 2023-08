'PSV ziet wéér een club zich melden in strijd om Charles de Ketelaere'

PSV zag in de persoon van Charles de Ketelaere de mogelijke opvolger van Xavi Simons. De Belg, die bij AC Milan geen potten kon breken, zou op huurbasis naar Eindhoven moeten komen om het elftal van Peter Bosz te versterken. Het zal echter nog niet gaan meevallen om de 22-jarige speler naar PSV te halen. Waar eerder gemeld werd dat Atalanta geïnteresseerd is, blijkt nu ook Olympique Marseille een oogje te hebben op De Ketelaere.

Dat staat dinsdagochtend op de negende pagina van de Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant maakt wereldkundig dat Marseille hun pijlen heeft gericht op de speler van AC Milan. De Franse club zou zich maar wat graag willen versterken met de aanvaller annex middenvelder. Milan wil De Ketelaere voor niks minder dan 28 miljoen euro verkopen.

Ook een huurdeal behoort tot de opties. Daarvoor zou PSV in aanmerking komen. De kans lijkt echter steeds kleiner te worden dat de Belg komende zomer in het Philips Stadion actief is. Nadat Atalanta en Aston Villa concurrentie toonden, is daar nu ook Marseille bij gekomen. De Eindhovenaren brachten nog geen officieel bod uit op de 22-jarige speler.

De Ketelaere wordt in Italië gezien als een flop. De middenvelder kwam met grote verwachtingen over van Club Brugge, waar hij in 39 competitiewedstrijden goed was voor liefst veertien doelpunten. Bij AC Milan waren zijn statistieken een heel stuk minder. In veertig optredens slaagde De Ketelaere erin om slechts één assist te geven.