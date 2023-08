Quincy Promes schuwt controverse niet en pronkt met automatisch wapen

Quincy Promes schuwt de controverse niet. De 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou deelt op Instagram een video waarin te zien is dat hij schiet met een automatisch wapen.

Te zien is dat Promes met één oog door een telescoopvizier kijkt en vervolgens de trekker overhaalt. Naar verluidt heeft hij een Steyr AUG, een Oostenrijks wapen uit 1977, in handen.

Promes werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Daarnaast wordt hij verdacht van het importeren van honderden kilo's cocaïne.

Voorlopig gaat Promes niet de gevangenis in. De voormalig Oranje-international verblijft in Rusland en is niet van plan naar Nederland terug te keren.